Sezonul 2018 al uraganelor care se formeaza in Oceanul Atlantic a inceput vineri, 1 iunie, in contextul in care meteorologii prognozeaza pentru acest an furtuni puternice, a caror frecventa de aparitie va fi similara celei din 2017, informeaza Xinhua. Specialistii de la U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) au calculat o probabilitate de 70% ca numarul furtunilor din Atlantic sa fie cuprins in acest an intre 10 si 16. Dintre aceste furtuni, intre cinci si noua ar putea sa devina uragane, iar numarul uraganelor majore va fi cuprins in intervalul 1-4. In medie, sezonul uraganelor…