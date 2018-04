Stiri pe aceeasi tema

- Deschise in 8 decembrie 2017, partiile de schi din Poiana Brasov au fost inchise, oficial. Pentru administratorii domeniului schiabil, sezonul de iarna a fost unul foarte bun, starea buna a partiilor atragand numerosi iubitori ai sporturilor de iarna. Potrivit datelor oferite de reprezentantii…

- Stratul de zapada nou depus in statiunile montane Predeal si Poiana Brasov, in urma ninsorilor cazute in ultimele zile, depaseste 30 de centimetri, iar conditiile de schiat sunt foarte bune pe toate partiile din cele doua statiuni, a declarat vineri, pentru AGERPRES, directorul Centrului National de…

- Desi vremea a fost mohorata, stațiunea Poiana Brașov a fost plina de turiști și in acest weekend, astfel ca numarul mare al turiștilor s-a resimțit și in numarul accidentarilor produse pe domeniul schiabil. Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat sa intervina, vineri, in 11 situații…

- Turistii care ajung in Poiana Brasov trebuie sa respecte mai multe reguli pentru a nu-i pune in pericol pe ceilalti iubitori ai sporturilor de iarna sau propria persoana, noul regulament stabilit de autoritatile locale fiind o premiera la nivel national. Amenzi intre 500 și 1.000 de lei ori sancțiuni…

- Dupa ce in urma cu ceva timp o doamna a fost surprinsa in timp ce se delecta, nu cu schiurile ci cu trolerul pe o partie din Poiana Brașov, și in ciuda averizarilor salvamontiștilor brașoveni, privind intrarea persoanelor neechipate corespunzator și chiar cu bagaje voluminoase dupa ele pe partiile de…

- Pe partia Clabucet din Predeal se vor desfasura la acest sfarsit de saptamana mai multe jocuri sportive si concursuri in cadrul evenimentelor Ski Test Day si Winter Tour. „Vor fi multe concursuri, jocurii sportive, de la sarituri cu placa, la schiat peste obstascole, turul partiei si altele. La baza…

- Daca doriți sa va petreceți zilele libere de la sfarșitul saptamanii la poalele munților, zona Brașovului poate fi cea mai buna alegere pentru a va bucura cu adevarat de aerul curat și pentru a va relaxa și distra pe cinste. Pe partia Clabucet din Predeal se vor desfasura diverse jocuri sportive și…

- In timp ce pentru majoritatea romanilor vacanta de iarna s-a terminat, exista si norocosi care abia acum pleaca la munte. Si au motive de bucurie. Pe Valea Prahovei a nins, partiile nu mai sunt aglomerate si au disparut cozile de la instalatiile de schi. Iar drumul până în staţiune…