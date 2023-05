Stiri pe aceeasi tema

- Ultima etapa din acest sezon al Ligii Zimbrilor s-a incheiat in acest week-end, cand s-a desfașurat etapa cu numarul XXVI. Primul meci al etapei s-a jucat vineri, la Bacau, unde CSM Bacau s-a impus in fața celor de la Poli Timișoara, scor 34-28, reușind astfel sa evite barajul de menținere/promovare…

- Din sezonul viitor, Rapid va evolua din nou in echipamente Kappa, marca pe care a purtat-o in anul in care Mircea Lucescu aducea titlul in Giulești # Au trecut 24 de ani de atunci, iar vișiniii iși doresc sa scrie din nou istorie in fotbalul romanesc. Rapid iși schimba sponsorul tehnic, dupa doi ani…

- Inter nu-l ia deloc in calcul pe Ionuț Radu (25 de ani) pentru postul de rezerva la Inter in sezonul viitor. „Nerazzurrii l-ar ceda definitiv la vara pentru a scoate bani din transferul lui”, anunța Tuttosport. Ionuț Radu nu mai e o soluție de viitor la Inter nici ca portar de rezerva. S-au convins…

- Pe Horațiu Feșnic nu-l ajuta nici istoricul in relația cu FCSB. „Centralul” din Cluj a condus și disputa de anul trecut cu Voluntari, partida care a oprit-o pe FCSB din drumul spre titlu, brigada sa avand și atunci o eroare decisiva. Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal din cauza arbitrajului…

- Specialiștii privesc cu ingrijorarea evoluția cazurilor din intreaga lume cu Arcturus, noua varianta COVID-19, despre care se spune ca este mult mai puternica. Primele cazuri din lume au aparut in Asia, mai exact in India. Situația este ingrijoratoare și in Europa, asta pentru ca in Rusia au fost semnalate…

- Nicușor Bancu (30 de ani), capitanul CS Universitații Craiova, victima unei rupturi de ligamente incrucișate la 2-2 cu Rapid, in 12 noiembrie, va reveni pe teren abia din sezonul viitor. Fundașul stanga spune ca in teorie ar putea fi apt pentru finalul play-off-ului, dar afirma ca nu vrea sa riște o…

- Sezonul regular al Superligii s-a incheiat, joi, cand s-a disputat ultimul joc, Sepsi OSK - U Craiova 1948, meci reprogramat dupa ce a fost suspendat la finalul lunii ianuarie. Gazdele s-au impus cu 4-0 si si-au asigurat prezenta in play-off, scrie news.ro.In play-off vor juca CFR Cluj, Farul, FCSB,…

Portarul echipei Auxerre, Ionut Radu, a aparat un penalti la meciul din deplasare cu Nice, scor 1-1, din etapa a 26-a a campionatului Frantei, anunța news.ro.