Sezonul estival a fost deschis oficial în stațiunea Sunny Beach de pe litoralul Bulgariei Pe 1 iunie, cea mai mare stațiune de pe litoralul bulgaresc, Sunny Beach, a dat startul sezonului estival cu 20% dintre hoteluri deschise și o plaja gata sa primeasca turiștii, potrivit BNR.bg. citat de Rador.

Prețul umbrelelor și șezlongurilor din stațiune a fost redus cu 50%, variind între 4,50 leva (circa 2,25 euro) și 5 leva (2,50 euro).

Primii turiști așteptați în stațiune sunt români și polonezi.

"Pe 15 iunie, așteptam primul zbor charter din Olanda, iar pe 17 iunie, din Belgia. Deși doar 20% dintre hoteluri sunt deschise în prezent, previziunile pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

