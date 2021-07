“Sezonul braconierilor”! Vezi aici cum se vaneaza ilegal pe raza comunei Chilii, din Buzau

In seara de 03 iulie a.c., in cadrul activitatilor comune desfasurate cu gestionarii si paznicii fondului de vanatoare pentru prevenirea si combaterea actelor de braconaj cinegetic, politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, au identificat, un barbat in varsta de 38 de ani, din Parscov, banuit de braconaj. Din cercetari a reiesit ca banuitul, in urma unei activitati de vanatoare desfasurata fara respectarea conditiilor legale, in extravilanul localitatii Chiliile, ar fi impuscat un exemplar de caprior.