- Nu, in articolul asta nu o sa gasești spoilere, deși probabil le-ai tot citit prin comentarii. Daca totuși nu, ești un supraviețuitor și te super felicitam . Clipul asta e de la nunta personajului Berlin, unde vei auzi cantandu-se „Ti Amo„, o piesa extrem de populara in Italia. Sezonul patru al serialului…

- Noul sezon din La Casa de Papel e oficial pe Netflix. Acest sezon are 8 episoade, dupa cum urmeaza: Episodul 1: Jocul s-a terminat Episodul 2: Nunta lui Berlin Episodul 3: Lecție de anatomie Episodul 4: Pasodoble Episodul 5: Cu 5 minute mai devreme Episodul 6: KO tehnic Episodul 7: Țintește cortul Episodul…

- Așteptarea a luat sfarșit! Serialul ELITE se intoarce cu sezonul trei, pe Netflix. Acesta va avea premiera pe 13 martie, fiind disponibil, ca de obicei, intreg sezonul. ELITE spune povestea Las Encinas, cea mai exclusivista și apreciata școala din Spania, unde elitele țarii iși trimit copiii sa studieze.…

- Va povesteam saptamanile trecute despre posibilitatea unui nou sezon al serialului Lucifer și despre faptul ca Netflix discuta cu producatorii de la Warner Bros. despre modul in care pot coopera in continuarea serialului, Ei bine, TV Line scrie despre faptul ca producatorii Ildy Modrovich și Joe Henderson…

- The Blacklist aparent mai are extrem de multe surprize pentru noi. Compania care produce serialul, NBC, a anunțat ca acesta va avea și un sezon 8. The Blacklist spune povestea fostului agent guvernamental Raymond „Red” Reddington a scapat de arestare timp de decenii. Dar el se preda brusc FBI-lui cu…

- Ben Affleck a vorbit pentru prima data despre motivele pentru care a decis sa nu mai joace in noul film Batman, locul acestuia fiind ocupat de Robert Pattison. Intr-un interviu pentru The New York Times, Ben Affleck , de doua ori caștigator al Premiilor Oscar, vorbește despre problemele sale cu alcoolul,…