- CSM Constanța s-a impus, duminica, in Cupa Romaniei, dupa ce a trecut in finala de CS Minaur Baia Mare cu 24-23 Final Four-ul Cupei Romaniei disputat la Baia Mare, in sala "Lascar Pana", a tras cortina peste sezonul 2022/2023 in handbalul masculin. Dinamo a devenit campioana fara sa piarda vreun meci…

- CSM Lugoj are parte de un sezon lung, dar care va ramane in istorie. Castigatoare de Supercupa, bronz national, finalista in Challenge Cup si acum calificata in ultimul act al Cupei dupa o victorie dramatica impotriva campioanei Alba Blaj, 3-2! Partida disputata in noua sala polivalenta din Pitesti…

- In weekend-ul 13-14 mai se va desfașura turneul „Final Four” din Cupa Romaniei la volei feminin. Volei Alba Blaj, marea favorita Cupa Romaniei la volei feminin a ajuns in faza turneului final „Final Four”. Aceasta ultima faza a competiției se va desfașura in intervalul 13-14 mai, la Pitești, iar CSM…

- Ultima strigare pentru campioana Romaniei, care vrea eventul! Volei Blaj, semifinala cu CS Lugoj in Cupa Romaniei Volei Alba Blaj, vechea și noua campioana a Romaniei la volei feminin, va intalni pe CSM Lugoj in prima semifinala a Cupei Romaniei, in Final Four-ul de la Pitești. Partida se va disputa…

- CS Minaur Baia Mare va juca in primul meci din Final Four-ul Cupei Romaniei la handbal masculin cu CSM București, sambata, 13 mai, la ora 17.30. Primul meci va fi cel dintre CSU Suceava – CSM Constanța, la ora 15.00. Finala mica se va disputa duminica, 14 mai, la ora 15.00, iar finala mare la ora 17.30.…

- Campioana Volei Alba Blaj si vicecampioana CSM Targoviste se dueleaza din nou in finala Diviziei A, iar scorul general este 2-0 dupa victoria de sambata a formatiei ardelene. Finala se disputa in cinci partide, iar seria se muta la Targoviste, in 3 si 4 mai.Volei Alba Blaj s-a impus, sambata, pe…

- Duminica perfecta pentru echipa de volei feminin CSM Targoviște! In aceasta dupa-amiaza, vicecampioana Romaniei s-a calificat in finala Campionatului Național a devenit victorioasa in duelul cu CSM Lugoj din semifinale. Sportivele antrenate de Giovanni Caprara au reușit sa se impuna cu scorul general…

- Punct final in acest sezon pentru echipa de volei feminin CSM Targoviște in Europa! Aventura europeana a acestora s-a incheiat, joi seara, in semifinalele CEV Cup. Intr-o deplasare infernala, la Targu Mureș, vicecampioana Romaniei a fost invinsa cu 1-3 (21-25, 23-25, 25-19, 20-25), de catre CSM Volei…