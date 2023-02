Șezătoarea de Dragobete a fost un real succes. VIDEO Asociația romanilor expulzați și refugiați in 1940, filiala Carei impreuna cu ASTRA – Carei au organizat la Caminul Cultural Marna Noua o șezatoare cu ocazia Dragobetelui, sarbatoarea dragostei la romani. S-au adunat romani din zona Carei dar și din Tașnad, Oradea sau Satu Mare. Moațele și moții din Marna Noua au fost la inalțime și au dovedit ca sunt gazde desavarșite dar și educatori de excepție. Numarul mare de copii prezenți dovedeste ca viitorul șezatorii tradiționale este asigurat. Dupa cuvantul de deschidere al președintelui Asociației romanilor expulzați și refugiați in 1940, filiala… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

