Sexy Crăciunițele noastre indecente /FOTO! Așa vor să stoarcă Instagram-ul de bani Cu ocazia sarbatorilor s-au transformat in sexy ajutoarele Moșului! In goana dupa like-uri, o parte a vedetelor de la noi care iși imbogațesc conturile și de pe urma monetizarii contului de Instagram, s-au pozat in ipostaze sumare, special pentru Craciun. In postura inedita de sexy Craciunițe, costumele tematice le scot in evidența atuurile fizice ce fac deliciul celor care le sporesc popularitatea prin valuri de click-uri pe paginile lor de socializare. O sursa de venit din ce in ce mai serioasa grație parteneriatelor de imagine. Multe din vedetele noastre au testat de acest Craciun ținuta Moșului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

