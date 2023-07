Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a avut, vineri, o sedinta operativa cu sefii Jandarmeriei Romane, carora le-a cerut mai multa transparenta in spatiul public, astfel incat sa fie asigurata „intelegerea si sprijinul comunitatii si pentru a elimina din start posibile interpretari si abordari…

- Noul premier Marcel Ciolacu a oferit un amplu interviu publicației Euractiv, in care a vorbit inclusiv despre obiectivul Romaniei de a adera la spațiul Schengen. Ciolacu a spus ca Romania a invațat din greșelile trecutului, iar miniștri care au fost implicați in acest dosar nu se mai regasesc in noul…

- S-a intors rotativa! De ziua lui, Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Marcel Ciolacu, presedintele PSD, partidul pe care il acuza de coruptie si distrugerea Romaniei. La momentul desemnarii, fostul prim-ministru Nicolae Ciuca era deja liderul Senatului, votat de parlament. Adica al doilea om in stat.…

- Liderii coaliției discuta marți structura noului Guvern și se va decide daca UDMR ramane sau nu la guvernare. Este ziua decisiva in ceea ce privește formarea viitorului guvern. Dupa-amiaza, la finalul consultarilor cu președintele Iohannis, premierul desemnat, Marcel Ciolacu, va avea o intalnire cu…

- Pana la investirea lui Marcel Ciolacu in functia de prim-ministru, Guvernul va fi condus de un premier interimar. Unul dintre numele vehiculate pentru a ocupa funcția de premier interimar pentru urmatoarele zile este cel al ministrului Justiției, Catalin Predoiu. Pe lista scurta a se mai regasesc Lucian…

- Premierul Nicolae Ciuca și-a depus demisia la Secretariatul General al Guvernului. El a declarat ca, pana joi Romania va avea un nou Executiv. Pana atunci, va fi un interimat la Palatul Victoria. Inițial va desemna un premier interimar dintre Catalin Predoiu, Lucian Bode sau Sebastian Burduja. La ora…