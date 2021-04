Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 17 ani data disparuta a fost gasita fara suflare in fosta baie publica din Ploiești. Potrivit organelor judiciare, criminalul este un barbat de 40 de ani, casatorit, cu care fata avea o relatie. Se pare ca soția barbatului nu știa de aventura acestora, iar adolescenta de 17 ani a inceput…

- Adolescenta de 17 ani care a fost gasita decedata la Ploiesti, dupa ce mama acesteia a anuntat disparitia sa, a fost ucisa, principalul suspect fiind retinut dupa ce si-a recunoscut fapta, urmand sa fie prezentat instantei, vineri, cu propunere de arestare preventiva. Purtatorul de cuvant al Parchetului…

- Polițiștii din Ploiești au inceput cautarile dupa ce mama fetei le-a spus ca fiica sa era la intalnre cu iubitul ei, un barbat in varsta de 40 de ani. Cadavrul fetei a fost gasit joi dupa-amiaza in cladirea fostei bai publice din Ploiești.Potrivit presei locale, barbatul ar fi avut o relație ascunsa…

- O tanara de 17 ani a fost gasita moarta, joi, in cladirea in care a funcționat baia publica din Ploiesti. Victima era cautata de polițiști, dupa ce mama ei ii anuntase disparitia. Dispariția fetei a fost anunțata la Poliția municipiului Ploiești miercuri, in jurul orei 18.30 de catre mama fetei. “IPJ…

- Cadavrul adolescentei a fost gasit joi dupa amiaza de catre politistii din Ploiesti intr-o cladire nelocuita din oras, unde pe vremuri functiona baia publica. Fata fusese data disparuta inca de miercuri de catre mama sa, care stia ca este la intalnire cu prietenul ei.

- Pe langa condamnarea de 10 ani de inchisoare, data in urma unui acord de recunoastere a vinovatiei, judecatorii Tribunalului Prahova au dispus ca barbatul sa plateasca daune morale in valoare totala de 50.000 de euro catre dintre rudele femeii ucise, dar si pensie de intretinere catre unul dintre copiii…

- CHIȘINAU 2 mar - Sputnik. Doua minore de 16 ani au fost impușcate, iar una dintre ele a murit din cauza ranilor grave cu care s-a ales. Crima a avut loc in Holercani, raionul Dubasari. © Sputnik / Мирослав РотарьCrima invaluita de mister la Drochia: Ce s-a intamplat Oamenii legii au stabilit…