CFR Cluj joaca joi, de la 22:00, la Sevilla, returul șaisprezecimilor de finala din Europa League. Spaniolii au confirmat un caz de coronavirus chiar in orașul in care vor juca „feroviarii”. Un barbat in varsta de 62 de ani, internat la spitalul Virgen del Rocio din Sevilla, este primul cetațean spaniol care a luat virusul pe teritoriul țarii. ...