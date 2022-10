Stiri pe aceeasi tema

- Elvetia va distruge 9 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 produs de Moderna, ajunse la termenul de expirare, iar alte 5,1 milioane de doze vor avea aceeasi soarta pana in luna februarie, a anuntat miercuri guvernul elvetian, relateaza Reuters și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Agentul termic centralizat in capitala va fi livrat la inceputul lunii noiembrie, susține Andrei Spinu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale. El a precizat ca luna octombrie are temperaturi atmosferice ridicate și nu se vor inregistra cel puțin 3 zile consecutive in care temperatura medie…

- Efectivele de bovine existente la 1 iunie 2022 au scazut cu 0,7% pe total, la 1.852.262 capete, si au scazut cu 0,9% la efectivul matca, la 1.220.395 capete, fata de 1 iunie 2021, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Miercuri seara, jurnaliștii de la Recorder au publicat o investigație in care arata cum se duc milioane de euro de la PSD și PNL predilect catre Antena 3, Digi 24, Romania TV, Realitatea și B1 TV și unele site-uri de știri fara ca sa fie clar ce cumpara partidele cu acești bani.Potrivit Recorder, posturile…

- Ziua Limbii Romane este sarbatorita in fiecare an pe 31 august, ca urmare a unei initiative legislative din anul 2011, votata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr. 53/2013. Limba romana este o limba indo-europeana, din grupul italic și din subgrupul oriental al limbilor romanice. Printre limbile latine,…

- Dupa o perioada destul de lunga de incertitudine, a fost lansata procedura pentru achizitionarea accesului de catre universitati, institute de cercetare si biblioteci centrale universitare la bazele de date internationale, care contine cele mai noi descoperiri in toate domeniile stiintei. Asociatia…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a scos la licitație in SICAP un contract de 50 de milioane de lei pentru servicii de promovare a 12 rute turistice din Romania, proiect inclus in Planul Național de Redresare și Reziliența. Rutele alese, conform descrierii licitației sunt: Ruta castelelor…

- Comisia Europeana a aprobat, astazi, 8 august, o schema de ajutoare de stat pentru Romania in valoare de 149 milioane euro pusa la dispoziție prin intermediul „MRR” pentru a sprijini producția de hidrogen din surse regenerabile. Citește și: Pitești: fonduri europene pentru reabilitarea blocurilor Scopul…