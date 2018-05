Presedintele sud-coreean Moon Jae In a cerut Natiunilor Unite sa verifice preconizata inchidere a unui centru nord-coreean de teste nucleare, a indicat marti un purtator de cuvant al ONU, citat de AFP.



Moon Jae In a adresat aceasta cerere luni, in cursul unei conversatii telefonice cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la doar cateva zile dupa declaratiile liderului nord-coreean Kim Jong Un cu privire la intentia sa de a inchide, in luna mai, centrul de teste de la Punggye-ri.



"Presedintele a solicitat sprijinul Natiunilor Unite pentru a verifica inchiderea iminenta…