Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, marti, sesizarile presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016. Curtea Constitutionala a amanat in mai multe randuri dezbaterea pe sesizarile privind actul normativ. Pe 17 august, seful statului a sesizat CCR, solicitand sa constate ca acest act normativ este neconstitutional in ansamblul sau. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, legea incalca prevederile art. 1 alin.…