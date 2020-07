Sesiunea extraordinară a Senatului se prelungește până la 19 august Senatul este convocat într-o noua sesiune extraordinara, în perioada 1 - 19 august, în prelungirea actualei sesiuni extraordinare, a decis vineri Biroul permanent al forului legislativ, potrivit Agerpres.



Ordinea de zi si programul de lucru al Senatului pentru sesiunea extraordinara din perioada 1 - 19 august vor fi aprobate în sedinta de plen de vineri, programata pentru ora 13,00.



Actuala sesiune extraordinara a Senatului se încheie vineri. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

