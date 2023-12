Stiri pe aceeasi tema

- Ca și in alte localitați prahovene, și la Comarnic vor avea loc manifestari dedicate zilei de 1 Decembrie. Astfel, Primaria Comarnic a anunțat care va fi programul acțiunilor: la ora 10.00, la Biserica Sf. Nicolae, in zona cunoscuta drept ”Vatra sat”, va avea loc o ceremonie religioasa, urmata de alocuțiuni…

- Vernisajul expoziiei colective Inkspiration la Galeria Gheorghe Naum din Piaa Traian nr. 3 cu intrarea prin Strada Galai la Muzeul Brilei &ndash Secia Art mari 31 octombrie 2023 începând cu ora 13.Expoziia este rezultatul colaborrii a apte artiti specializai în arta tatuajului fondato...

- Membri din cel puțin trei filiale ale etnicilor ucraineni din Romania cer schimbarea conducerii acestor filiale și a conducerii Uniunii Ucrainenilor din Romania (UUR). In cursul zilei de sambata, 7 octombrie 2023, la Timișoara s-a desfașurat un protest al etnicilor ucraineni din Banat. Protestul a fost…

- Pentru al XIII lea an consecutiv, Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta organizeaza "Noaptea bibliotecii". Evenimentul se va desfasura sambata, 23 septembrie 2023, in intervalul orar 15:00 ndash; 22:00, la sediul institutiei.Ca in fiecare an, echipa bibliotecii a pregatit numeroase activitati…

- Caravana Gaudeamus Radio Romania iși continua turneul national cu o noua editie organizata in Buzau. Cel mai citit targ de carte de la cel mai ascultat radio din tara revine aici, pentru cea de a doua editie a Targului de Carte Gaudeamus Radio Romania gazduita de Centrul Muzeal „|. C Bratianu” (Bulevardul…

- Intre 15 – 24 septembrie, Festivalul Bucharest Fringe - Maratonul teatrului independent, Ediția a 13-a, te așteapta cu douazeci și opt de evenimente – spectacole și instalații performative atent selectate, precum și ateliere și concerte.

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou. In ediția 8 din de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023,…