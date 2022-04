Stiri pe aceeasi tema

- Vouchere noi pentru aceasta categorie de romani! Gabriela Firea a facut anunțul, cine primește ajutor financiar. Ministrul Familiei, Gabriela Firea a anunțat, marti, printr-o postare pe rețeaua sociala, masurile pentru populatie care vor fi discutate in sedinta coalitiei de guvernare PSD-PNL-UDMR. Vouchere…

Se dau 250 de lei pentru acești romani, din luna mai a acestui an. Ce categorie primește ajutor de la stat. Sub forma de vouchere sau de tichete de masa, guvernanții au decis ca pana la finalul anului sa acorde acest ajutor. Masura a fost propusa de PSD și a fost acceptata de premierul Nicolae

- Fundația Regala Margareta a Romaniei, fondul "Ajutor pentru refugiați" FOTO: www.frmr.ro AUDIO: Reportaj. Echipa Fundației Regale Margareta a României , a lansat fondul "Ajutor pentru refugiati" prin care ofera asistența rapida ucrainenilor forțați sa-și…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari The post APIA primește cereri de plata aferente anului 2022 pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea padurilor" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- Uniunea Europeana va furniza o prima donație de aproape 40 de tone de ajutor umanitar prin mecanismul european de protecție civila, care vor sosi la noi in țara in cel mai scurt timp. Despre acest lucru s-a discutat in cadrul unei intrevederi intre ministrul de Externe, Nicu Popescu și omologul sau…

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca primește Cereri de Plata pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și...

- Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, a aprobat repartizarea catre bugetele locale a celei de-a treia tranșe, in valoare de cca. 28,5 milioane de lei, din subvenția de compensare a costurilor legate de achiziția gazelor naturale necesare producerii energiei termice in sistem centralizat pentru sezonul…

- Republica Ceha a anuntat miercuri ca va furniza 4.000 de obuze de artilerie in zilele urmatoare Ucrainei, care se confrunta cu amenintarea unei invazii ruse, relateaza AFP. ''Donatia in valoare de peste 36,6 milioane de coroane cehe (1,5 milioane de euro) a fost aprobata de guvern astazi''…