Serviciul cora Express, extins prin parteneriatul cu tazz by eMAG; livrarea comenzilor se face în maximum 60 de minute ”cora dezvolta serviciul cora Expres prin lansarea unui nou parteneriat cu tazz, platforma de livrari la domiciliu detinuta de eMAG. Clientii cora din Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Bacau, Drobeta si Ploiesti vor avea acces rapid, incepand cu 6 august 2021, la peste 4.000 de produse esentiale din hipermarketul fizic, care sunt listate in aplicatia tazz”, a anuntat cora. “cora investeste continuu in dezvoltarea si optimizarea e-commerce, segment care are un potential mare de crestere. Parteneriatul cu tazz se inscrie in strategia noastra de dezvoltare a online-ului si este in acelasi timp un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

