- Grupul Apple a realizat marti cea mai importanta extindere a serviciilor sale pe piete noi dupa o pauza de 10 ani, iar Apple Music a devenit disponibil in alte 52 de tari (167 in total), semn ca gigantul american din domeniul noilor tehnologii continua sa puna accent pe

- MedLife si Signal Iduna au lansat un serviciu de consultanta medicala la distanta, iar astfel asiguratii din portofoliul Signal Iduna vor primi gratuit consultanta telefonica si online, in contextul pandemiei generate de noul coronavirus. Potrivit unui comunicat al MedLife, remis joi AGERPRES,…

- Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR (foto: www.universul.net) Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR, a declarat marți ca varful crizei generate de coronavirus in domeniul monetar, bancar și financiar a fost depașit. Acesta a adaugat ca retragerile de numerar de la BNR a atins nivelul record de 4,4 miliarde…

- Activitatile de extindere a plajelor de pe litoral ar putea fi amanate din cauza epidemiei generate de noul Coronavirus.ldquo;Nici ABADL si nici antreprenorii cu care lucram nu ne dorim ca activitatile de extindere a plajelor, in valoare de aproape un miliard de euro, sa fie afectate sau decalate mai…

- Starea de urgența și masurile stabilite de autoritați in vederea stoparii epidemiei de COVID-19 au un impact negativ major asupra industriei legitime de presa din Romania, in special in cazul presei scrise și a mediului online legitim, auditat, care...

- Presedintele Igor Dodon a declarat ca Federatia Rusa a reconfirmat ca va oferi Republicii Moldova imprumutul promis, in suma de 200 milioane de dolari, pentru reabilitarea drumurilor, in pofida deprecierii semnificative a rublei rusesti, dar si a crizei mondiale provocate de raspandirea coronavirusului.

- UGIR (Uniunea Generala a Industriașilor din Romania – confederatie patronala reprezentativa la nivel national) este pe deplin constienta de perioada extrem de dificila pe care economia tarii noastre va fi nevoita sa o traverseze in perioada urmatoare. Apreciem deschiderea pe care o aratati propunerilor…