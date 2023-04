Stiri pe aceeasi tema

- AJOFM MARAMURES prin echipa de implementare a proiectului “ACTIV-Activarea somerilor pe piata muncii prin calificare” Cod MySMIS 157504 demareaza inscrierile pentru cursul gratuit de tamplar manual care se va organiza in Sighetu Marmatiei, un curs a carui calificare a fost și este in continuare solicitata…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș sunt convocați sa participle joi, 30 martie 2023, de la ora 14.00, la o noua ședința de Consiliu Local Targu Mureș. Potrivit convocatorului, document facut public pe pagina web a Primariei Municipiului Targu Mureș, www.tirgumures.ro, ordinea de zi a ședinței…

- Aproximativ 120 de ambulante noi, de tip A, dotate cu defibrilator semiautomat si alte echipamente medicale specifice, vor fi achizitionate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta pentru Serviciile de Ambulanta. Contractul a fost semnat vineri, cu doua zile inaintea expirarii unui acord-cadru,…

- Cea de-a doua tranșa din 2023 a ajutorului de 250 lei pentru achiziția de alimente și mese calde este programata pentru luna aprilie, iar cel mai probabil conturile beneficiarilor vor fi alimentate inainte de Paște. Așa cum a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), plațile se…

- Consiliul Local al Municipiului Targu Mureș a aprobat incheierea unui Protocol de colaborare intre Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale și UAT Municipiul Targu Mureș, in cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS – SII MMSS", Cod MySmis 130963. Prin intermediul acestuia, Direcției de Asistența Sociala…

- Aproximativ 120.000 de bilete la tratament balnear vor fi asigurate in acest an prin Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), fondurile totale aprobate in vederea asigurarii de tratament balnear pensionarilor fiind majorate in acest an la 300 de milioane de lei, a anuntat, miercuri, Ministerul Muncii…

- Aleșii locali ai orașului Iernut au aprobat, in data de 2 februarie, intr-o ședința extraordinara de lucru, bugetul unitații administrativ-teritoriale pentru anul 2023. Potrivit hotararii, in anul 2023 Orașul Iernut va avea un buget de 72.905.000 de lei atat la "venituri", cat și la "cheltuieli", iar…