- Asta in contextul in care autoritatile federale au raportat peste 2.000 de morti, pentru a treia zi la rand. Pana acum, 63.000 de americani și-au pierdut viața, numarul contaminarilor cu noul coronavirus depașind un milion de cazuri. „Si presedintele Trump a anuntat ca paraseste, saptamana viitoare,…

- Presedintele Donald Trump s-a declarat convins ca noul coronavirus ar fi avut originea intr-un laborator de virusologie chinezesc, dar a refuzat sa prezinte dovezi, crescand astfel nivelul tensiunilor in relatia cu Beijingul pe subiectul originii bolii COVID-19, informeaza Reuters. Intrebat daca a vazut…

- Oamenii de știința și experții nu dispun inca de datele necesare pentru a determina natura noului coronavirus și orice afirmație nefundamentata cu privire la originea lui artificiala este inacceptabila, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov (foto) , scrie Reuters.…

- Publicatia The Washington Post a analizat trei dintre cele mai des vehiculate astfel de teorii. Potrivit jurnalistilor americani, una dintre aceste teorii este in mod sigur falsa, una plauzibila, dar fara dovezi clare, iar o a treia contine o mare parte de adevar. Prima teorie: cercetarile in domeniul…

- “Este foarte probabil ca, pe viitor, coronavirusuri de tip SARS sau MERS sa origineze de la lilieci, și este foarte posibil ca acest lucru sa se intample in China” - acesta era avertismentul unor cercetatori in ianuarie 2019.SARS-CoV-2, virusul care cauzeaza COVID-19, a infectat deja peste 300.000 de…

- Twitter a blocat site-ul de știri financiare Zero Hedge de pe platforma de socializare, dupa ce publicația a realizat un articol în care facea legatura dintre un cercetator chinez din Wuhan și coronavirus, transmite Reuters. Zero Hedge a spus ca a primit o notificare de la Twitter în…