Serviciile Secrete din Ucraina dezvăluie gruparea presupușilor ofițeri FSB din Europa — vezi lista Direcția Principala de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei a publicat o lista cu oameni despre care oficialii de la Kiev susțin ca sunt ofițeri de informații ruși care activeaza in Europa. Lista este formata din 620 de persoane. Informația nu a putut fi verificata și din Rusia, iar Moscova nu a facut declarații pe aceasta tema pana la publicarea acestei știri.

