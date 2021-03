Serviciile financiare vor intra într-o nouă eră, în care competența va fi mai importantă decât diplomele Serviciile financiare au intrat intr-o noua era, in care noi modele de educatie financiara axate pe protectia consumatorului si a companiilor, digitalizarea si inovatia dicteaza noile reguli, iar competentele profesionale vor conta mai mult decat diplomele in economia viitorului, susținel Institutului de Studii Financiare (ISF). „In ultimul an s-au inregistrat progrese in materie de digitalizare pentru piata romaneasca, asa cum in mod normal s-ar fi vazut in cativa ani, fortata cumva si de pandemia pe care o parcurgem. Potrivit analizelor, avantajele digitalizarii sunt reducerea timpului, transparenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

