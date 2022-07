Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier al unui deputat ucrainean a fost recrutat de FSB și scurgea informații importante spionilor ruși, a precizat Serviciul de Informații al Ucrainei. Barbatul al carui nume nu a fost facut public a fost reținut. Serviciile de Securitate ale Ucrainei (SBU) au declarat ca barbatul a primit intre…

- Inainte ca „oboseala” razboiului inceput de Vladimir Putin in Ucraina sa se instaleze, este necesara o regandire pentru a se evita un conflict care sa dureze ani de zile. Britanicii spun ca daca Ucraina va caștiga, Rusia nu va accepta niciodata acest lucru, iar daca Rusia va caștiga, va merge mai departe.…

- Serviciile britanice de informatii preconizeaza ca ritmul pe care Rusia il are in razboiul din Ucraina va incetini in urmatoarele luni, potrivit premierului britanic Boris Johnson, citat de The Guardian.

- Serviciile de informații ucrainene sunt in contact cu luptatorii capturați de la oțelaria Azovstal, iar Kievul face tot posibilul pentru a asigura eliberarea lor, a declarat vineri seara ministrul ucrainean de interne Denis Monastirski, citat de Reuter s. Sute de luptatori din batalion Azov se afla…

- Rusia ar putea obține controlul asupra regiunii Luhansk in doua saptamani, potrivit serviciilor secrete britanice, citate de CNN. Ministerul Apararii din Marea Britanie se așteapta ca Rusia sa preia controlul asupra intregii regiuni Luhansk din estul Ucrainei in urmatoarele doua saptamani, potrivit…

- Ministerul britanic al Apararii a dezvaluit noi detalii despre planurile rușilor in Ucraina. Potrivit instituției, trupele lui Putin vor sa preia controlul in regiunea Marii Negre, scrie Realitatea.md . Ocupanții ruși ar urma sa se focuseze pe ocuparea orașelor Herson, Mariupol și Odesa. Responsabilii…

- Potrivit Direcției de Informații a Ministerului Apararii, forțele armate ale Ucrainei au lovit un post de comanda rus in apropiere de capitala regionala ocupata Herson, ucigand doi generali ruși și ranind unul. Forțele armate ale Ucrainei au dat o lovitura zdrobitoare postului de comanda avansat al…