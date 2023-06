Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american dispune de informatii care inclina spre a atribui Rusiei responsabilitatea pentru distrugerea unui baraj masiv in sudul Ucrainei, a relatat marti NBC News, citand doi oficiali americani si un oficial occidental, potrivit Reuters.

- Belgia face o ancheta pentru a afla daca armele sale au fost folosite in Rusia de forțele care contesta puterea de la Kremlin, a afirmat premierul belgian Alexander De Croo, citat de Reuters.Belgia va cere Ucrainei clarificari cu privire la informațiile potrivit carora puști fabricate in Belgia au…

- „Operațiunea militara speciala” a lui Putin a ajuns in capitala Rusiei. Mai multe cladiri din Moscova, luate la ținta cu drone. Capitala rusa a fost vizata la primele ore ale diminetii de marti de un rar atac cu drone, care a provocat pagube „minore” mai multor cladiri, fara sa produca victime, a transmis…

- Atacul cu drone asupra Kremlinului din aceasta luna a fost probabil orchestrat de una dintre unitatile speciale de informatii militare ale Ucrainei, informeaza New York Times, citand evaluari ale agentiilor de spionaj americane, potrivit Reuters. Ziarul mai scrie ca atacul pare sa fi facut parte dintr-o…

- O scurgere de documente clasificate care detaliaza planurile secrete ale SUA și NATO pentru a ajuta Kievul, pare a fi o operațiune de dezinformare rusa pentru a semana indoieli cu privire la contraofensiva planificata de Ucraina, a declarat vineri, 7 aprilie, consilierul președintelui Ucrainei, Mihailo…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti ca miza campaniei militare in Ucraina este insasi existenta Rusiei ca stat, si ca economia acesteia din urma a facut fata sanctiunilor occidentale impuse in urma cu un an dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei, dar a admis ca pe termen mediu aceste…

- Pe fondul pierderilor semnificative de forțe convenționale in timpul unui razboi pe scara larga impotriva Ucrainei, Rusia va deveni mai dependenta de mijloacele militare neconvenționale și este probabil sa se bazeze din ce in ce mai mult pe acestea pentru a-și pune in aplicare obiectivele. Raportul…