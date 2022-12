Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat luni, cu unanimitate de voturi un proiect de lege care prevede ca femeile care au nascut recent pot beneficia in maternitațile de stat de consiliere psihologica. Pana in prezent mamele puteau primi consiliere doar pe perioada spitalizarii in unitatea medicala, ceea ce este…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede reducerea de la 21 la 18 ani a varstei minime de obtinere a unui permis de conducere pentru categoria C, CE si de la 24 la 21 ani pentru categoriile D, DE, cu conditia obtinerii unui certificat de competenta profesionala, conform Agerpres.roProiectul…

- Camera Deputaților a adoptat decizional un proiect de lege care elimina dosarul cu șina pentru simplificarea și eficientizarea prestarii serviciilor publice. Deputatii au adoptat, miercuri, cu majoritate de voturi, o propunere legislativa privind simplificarea si eficientizarea prestarii serviciilor…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se permite accesul cetatenilor in bazele sportive ale unitatilor si institutiilor de invatamant, gratuit sau cu plata, in afara orarului scolar.Camera Deputaților este for decizional. Camera Deputaților este for decizional…

- Copiii din Romania pot beneficia – in premiera- de consiliere psihologica și psihoterapie in mod gratuit. 70.000 de ore de terapii pentru copii – Programul Național – Din grija pentru copii. Hotararea de Guvern privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenție psihologica și psihoterapeutica…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind protectia sistemelor informatice ale autoritatilor si institutiilor publice, in contextul invaziei declansate de Federatia Rusa impotriva Ucrainei. Legea merge la promulgare.

- La propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi, 29 septembrie 2022, proiectul de Hotarare de Guvern privind organizarea si functionarea Institutului National de Management al Serviciilor de Sanatate. Conform documentului, Institutul National de Management al Serviciilor…

- Asociația Medici pentru Romania a devenit membra a EPHA (European Public Health Alliance), Alianța medicala europeana pentru sanatate publica, una dintre cele mai importante organizații la nivel global, axata pe imbunatațirea sistemului medical public.