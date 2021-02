Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie anunta in prognoza facuta publica vineri, un inceput de martie cu temperaturi mai ridicate decat cele normale si precipitatii reduse pe tot parcursul lunii viitoare. Saptamana 22.02.2021 – 01.03.2021 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele…

- Iepurii sunt animale nocturne, simbolizand luna, noaptea și renașterea. Prin urmare, weekendul acesta va invitam sa ne bucuram de primul patrar al lunii Februarie. Chefii au pregatit multe surprize culinare pentru toți cei care doresc sa petreaca momente de neuitat la Restaurantul Veranda din Iași.…

- Se apropie 1 Martie și ce poate fi mai frumos decat sa oferi un marțișor? Daca totuși vrei sa oferi cadou un marțișor deosebit, poți sa apelezi la un accesoriu din argint. Pentru ca sarbatorim venirea Primaverii, orice femeie va fi fericita sa iși intregeasca colecția de bijuterii cu un marțișor din…

- 1 Martie se apropie cu pași repezi, iar daca vrei sa oferi un marțișor original și la un preț accesibil, ți-am pregatit o lista cu cele mai frumoase accesorii care vestesc Primavara. Prima zi de Martie este o ocazie deosebita de a celebra un nou anotimp, iar florile sunt mereu o idee buna, insa daca…

- Meteo 8-21 februarie 2021. Temperaturile vor scadea drastic. Cand vine primavara, de fapt, citiți in articolul de mai jos ce spun meteorologii ANM. Meteo 8-21 februarie. Saptamana debuteaza cu temperaturi de primavara. Cand vine din nou iarna Prognoza meteo 8-21 februarie 2021 arata ca temperaturile…

- CHIȘINAU 21 ian - Sputnik. Deputații urmeaza sa inceapa sesiunea parlamentara de primavara la 1 februarie. © Sputnik / Mihai CarausDeputații revin la munca: Deocamdata, se convoaca doar in comisiiȘeful Legislativului Zinaida Greceanii a semnat o dispoziție in acest sens. Biroul permanent al Parlamentului…

- Deși arhitectura peisagera este un domeniu relativ nou in Romania, in contextul in care abia in 2014 arhitectul peisagist a aparut in nomenclatorul meseriilor, pe umerii profesioniștilor pica responsabilitați din cele mai diverse. De la identificarea unor soluții care sa reduca emisiile de carbon și…

- In urma dezvaluirilor facute in exclusivitate la Realitatea Sportiva, ministrul Finanțelor Publice, Sorin Cițu, a dispus controale la Federația Romana de Fotbal! In urma marturisirilor facute de diferiți oameni din fotbalul romanesc la Realitatea Sportiva, conform carora la Federația Romana de Fotbal…