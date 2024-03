Stiri pe aceeasi tema

- Este luna in care se trece la ora de vara 2024, dar și perioada in care organismul are nevoie de un surplus de energie pentru a se adapta schimbarii. Iata ce alimente trebuie sa conțina o dieta echilibrata la inceput de primavara, dar și la ce alimente sa renunți pentru a te adapta mai ușor schimbarii…

- Vrei sa cultivi ceapa in aceasta primavara in propria ta gradina? Afla in continuare cu ce trebuie sa stropești solul inainte de plantare, astfel incat ceapa sa iasa mare și gustoasa. Sunt recomandarile celor mai experimentați gradinari pentru o recolta bogata. Cum sa alegi cel mai potrivit teren pentru…

- „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna viitoare. Vreau sa fiu foarte clar: noi vom continua mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara lui 2025!”, a explicat Marcel Ciolacu, in debutul sedintei de joi a…

- Ingredientul unei dimineți perfecte? Pentru unii, o cana de cafea, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș rece. Pentru alții, sunt cateva ore de somn in plus. Iar pentru toata lumea: multa muzica buna! Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu un shot de energie, buna dispoziție…

- NOSTALGIA |Flori, fete sau baieți, ediția indoor de primavara a festivalului Nostalgia Retro Disco Future, va avea loc pe 9 martie, la Laminor Arena (București), incepand cu orele 17. Dupa cum ne-au obișnuit, ne putem aștepta la o producție excepționala, ce ne va incanta toate simțurile, inspirata din…

- Mai multe surse spun ca discuțiile despre mutarea la Ferrari ar trebui luate in serios, dar o ințelegere nu este inca confirmata, scrie BBC. Posibilitatea ca Hamilton sa se mute la Ferrari in 2025 a fost raportata joi in presa italiana și spaniola, conform europafm.ro. BBC Sport a verificat intre timp…

- Parcul Copiilor din Timișoara se pregatește ca, odata cu vremea prielnica, sa fie din nou umplu de micuți. Cu echipamente de joaca reparate sau inlocuite, aceștia se vor putea distra in siguranța, intr-un spațiu atragator.

- O noua etapa incepe pentru Prințesa Aiko a Japoniei, care a implinit 22 de ani pe 1 decembrie. Singura fiica a Imparaților Naruhito și Masako, care a trait mai mult izolata, trebuie acum sa imbine indatoririle sale instituționale, in care devine din ce in ce mai importanta, cu inceputul carierei sale…