Stiri pe aceeasi tema

- FOTO Primaria Teiuș se pregatește de primavara: strazi reparate, pomii toaletați și flori plantate Primaria Teiuș a demarat lucrarile de primavara pentru imbunatațirea aspectului orașului. Astfel, tot orașul este intr-o continua forfota. Strazile se repara, se curața și toaleteaza pomii din parcuri…

- Incepe primavara cu o porție de distracție. Va propunem un joc de inteligența extrem de interesant, care iți va testa abilitațile și te va face sa afli mai multe despre tine. Crezi ca vei gasi albina care zboara printre flori? Ai doar 11 secunde la dispoziție, ar fi bine sa te incadrezi in timp. Jocul…

- Atmosfera animata, ieri, la Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ,,Traian Vuia” de la Boboc. In sala de spectacole a unitații de invațamant militar a avut loc un spectacol dedicat Marțișorului, elevii fiind protagoniștii unor momente artistice inedite. ,,Pentru a celebra…

- Flori, fete sau baieți, ediția indoor de primavara a festivalului Nostalgia Retro Disco Future Continue reading Flori, fete sau baieți, ediția indoor de primavara a festivalului Nostalgia Retro Disco Future at Tabu.

- Primavara este anotimpul in care toata natura iși revine la viața. Acum este momentul ideal pentru a planta flori, iar gradina ta va fi superba intregul an. In urmatoarea perioada se recomanda anumite plante, dar este nevoie și de atenția cuvenita pentru a le ingriji.

- CARANSEBEȘ – Mai ales ca, zilele trecute, consilierii locali au aprobat regulamentul privind organizarea Targului de Primavara, ediția 2024, in organizarea Serviciului Public „Piața Gugulanilor”! Fiindca se apropie luna martie și exista deja multe solicitari din partea agenților economici locali și…

- Deputații din echipa lui Ilan Șor au susținut un briefing in cadrul primei ședințe plenare din acest an. Marina Tauber a declarat ca decizia de a participa la ședințele forului legislativ vine in urma numeroaselor discuții cu cetațenii, care i-au rugat sa le apere interesele in Parlament, astfel incat…