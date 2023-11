Servicii de colposcopie, mai aproape de femeile din Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- Copila grav ranita in accidentul de la Bahmut, și-a revenit din coma. Fata a ajuns la Institutul Mamei și Copilului din Chișinau in stare extrem de grava. Contactat de IPN, purtatorul de cuvint al IMC, Maxim Cazacu, a declarat ca pacienta mai sta citeva zile in secția reanimare, dupa care se va decide…

- Penitenciarul nr.13 din Chișinau dispune de un cabinetul ginecologic renovat și dotat cu utilaje medicale performante, inclusiv echipamente adaptate necesitaților persoanelor cu nevoi speciale. De asemenea, in cadrul sectorului de deținere a femeilor din izolatorul de urmarire penala, au fost renovate…

- Polițiștii fac marți 14 percheziții domiciliare in Capitala și in mai multe județe intr-un dosar in care administratorii unei firme sunt cercetați pentru ca ar fi facilitat inregistrarea unor contracte de munca fictive, in baza carora s-a solicitat acordarea indemnizației pentru creșterea copilului,…

- Castigul salarial mediu brut lunar inregistrat la nivelul economiei nationale in anul 2022 a fost 6.126 lei, cu 10,7% (+591 lei) mai mare fata de anul precedent, iar cel net de 3.801 lei, in crestere cu 11,3% (+385 lei) comparativ cu 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate…

- S-au nascut de Ziua Independenței. Mai mulți bebeluși au venit pe lume in Capitala, chiar dupa miezul nopții, intr-o zi importanta pentru țara. Astfel, in primele ore ale acestei zile, la Institutul Mamei și Copilului s-au nascut trei copii, iar la Spitalul Clinic Municipal Nr.1 - cinci micuți. Potrivit…

- Deputatul PSD de Cluj, Patriciu Achimaș-Cadariu, a declarat la Conferința Regionala a Partidei Romilor "Pro-Europa" din Ardeal ca a aflat cu stupoare, cu ocazia implementarii unui proiect de prevenție derulat de Institutul Oncologic din Cluj, ca "femeile rome nu știau ca au dreptul sa fie incluse in…

