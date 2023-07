Stiri pe aceeasi tema

- Nou-promovata Oțelul Galați l-a prezentat astazi pe fundașul central Ariel Lopez (28 de ani), adus de la Gloria Buzau. Nascut la Montevideo, uruguayanul a ajuns in Romania in 2019, la Dunarea Calarași. In 2021 a facut pasul la Gloria Buzau, iar acum a semnat un contract valabil un sezon, cu opțiune…

- Antrenorul celor de la UTA Arad, Mircea Rednic (61 de ani), a anunțat ca a semnat un nou contract, valabil pe doua sezoane, cu gruparea de pe „Francisc Neuman”, cu obiectiv clar calificarea echipei in play-off-ul Superligii. „Puriul” a precizat ca el avea semnat un precontract cu „textiliștii”, dar…

- Dupa Omar El Sawy și Razvan Oaida, Rapid mai pregatește alte transferuri. Formația lui Adrian Mutu vrea sa lupte pentru caștigarea titlului in sezonul viitor, iar cei doi acționari, Victor Angelescu și Dan Șucu, sunt gata sa faca eforturi financiare importante. Catalin Cirjan, la un pas de Rapid Urmatorul…

- Farul, noua campioana a Romaniei, a anunțat ca a semnat cu atacanții Rivaldinho (28 de ani) și Nicolae Carnat (25). Prima mutare fusese dezvaluita de GSP.ro. „Farul Constanța a perfectat primele transferuri inaintea urmatorului sezon din Superliga. Atacanții Rivaldinho și Nicolae Carnat au semnat contracte…

- Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunța lansarea unei noi ediții a programului social “Litoralul pentru toți”, in perioada 22 mai – 18 iunie, cu... The post Se da startul ediției „Litoralul pentru toți”.Prețurile incep de la 52 de lei pe noapte appeared first on Special Arad · ultimele…

- Intrebat de catre jurnaliștii de la ProSport despre ce arbitri vorbește și rugat sa ne divulge numele persoanelor pe care le-a surprins la masa, Brașoveanu a parut ca bate și mai tare in retragere, dandu-și seama ca va intra intr-un imens scandal care s-ar putea sa se lase cu urmari și cu sancțiuni…

- Poli Iași revine in Liga 1 dupa doua sezoane! Formația pregatita de Leo Grozavu a invins-o cu 2-0 pe Oțelul Galați și nu mai poate pierde locurile direct promovabile. La final, Dorinel Munteanu, antrenorul galațenilor, a vorbit despre presupuse jocuri de culise in finalul sezonului. ...

- Rapid a reușit sa o invinga pe FCSB, scor 1-0, in etapa cu numarul 5 din play-off-ul SuperLigii. La o zi dupa infrangere, Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal. Intr-o conferința de presa de aproximativ o ora, Gigi Becali a anunțat ca va renunța la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a spus ca este…