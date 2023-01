Stiri pe aceeasi tema

- Fara Stefan Radu, lasat pe banca, Lazio a condus cu 2-0 prin golurile reusite de Felipe Anderson in minutul 2 si de Mattia Zaccagni in minutul 54. Francesco Caputo a redus din diferenta in minutul 83, iar in minutul 90+3 Razvan Marin a egalat cu un sut de la marginea careului, in urma unei pease primite…

- Jucatorul roman Razvan Marin a inscris golul egalizator al echipei sale, Empoli, in meciul incheiat la egalitate duminica, in deplasare, cu formatia Lazio Roma, scor 2-2. Lazio a condus cu 2-0 pana in minutul 82, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razvan Marin (26 de ani) a marcat golul prin care Empoli a smuls un punct in extremis, scor 2-2, pe terenul celor de la Lazio, in runda cu numarul 17 din Serie A. Lazio a condus cu 2-0 Trupa lui Maurizio Sarii a deschis scorul rapid, inca din minutul 2. Brazilianul Felipe Anderson a reluat cu capul,…

- James Rodriguez, fostul jucator de la Real Madrid, in prezent la Olympiakos, a raspuns unei provocari pe Tik Tok, in care trebuia sa recunoasca mai mulți fotbaliști. Dupa ce numise corect mai mulți jucatori celebri, columbianul și-a stricat seria. El nu l-a recunoscut pe Ștefan Radu, fundașul lui Lazio.…

- Ștefan Radu (36 de ani) a fost rezerva neutilizata in derby-ul caștigat de Lazio contra celor de la AS Roma, scor 1-0, dar e vazut drept un candidat la titlul de „omul meciului”. Ștefan Radu nu mai este titular in viziunea lui Sarri, dar ramane un lider al vestiarului. Duminica, in primul „Derby della…

- Ștefan Radu (36 de ani) a provocat un scandal in minutul 87 al derby-ului pe care Lazio l-a caștigat contra celor de la AS Roma, scor 1-0. Primul „Derby della Capitale” din acest sezon nu a oferit prea mult fotbal. Lazio s-a impus datorita reușitei semnate de Felipe Anderson, in minutul 29, apoi s-a…

- Internationalul roman Razvan Marin, de la Empoli, a fost inclus de site-ul TuttoMercatoWeb printre cei mai slabi jucatori din actuala editie a campionatului Italiei, pe baza mediei notelor primite. Dupa 12 etape din acest campionat, Razvan Marin, cu o medie a notelor de 5,60, este pe locul 11 pe o lista…

- Echipa italiana Juventus Torino a invins vineri, pe teren propriu, echipa Empoli, scor 4-0, intr-un meci al etapei a 11-a din Serie A. Razvan Marin a fost integralist la Empoli, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…