- Inter și Juventus au remizat, scor 1-1, in derby-ul rundei #9 din Serie A. Juventus a ratat prima ocazie de gol. Morata a șutat puternic din careu, Handanovic a respins mingea in fața, apoi Alex Sandro a incercat sa inscrie, dar n-a ajuns la minge. Cea care a inscris prima a fost Inter. Edin Dzeko a…

- Inter Milano a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul disputat, duminica, pe teren propriu, cu echipa Juventus, in etapa a IX-a a campionatului italian Serie A, potrivit news.ro. Au marcat: Dzeko '17 / Dybala '89. La gazde, portarul Andrei Radu a fost rezerva. Citește…

- Sandro Wagner (33 de ani), fost atacant la Bayern Munchen, in prezent antrenor, nu considera ca Leo Messi (34), starul lui PSG, ar trebui sa caștige Balonul de Aur in acest an. „Messi nu merita Balonul de Aur, 0%! Pentru mine e clar in acest an. Chiellini e favoritul meu. Daca nu el, atunci Lewandowski”,…

- ​Presa italiana a anunțat ca Mike Maignan, portarul echipei AC Milan, va fi supus, miercuri, unei interventii chirurgicale. În aceste condiții, sunt șanse foarte mari ca între buturile milanezilor sa apara Ciprian Tatarușanu."Persistenta unei simptomatologii dureroase la încheietura…

- Valentin Mihaila (21 de ani) ar fi dorit de Claudiu Ranieri (69 de ani) la Watford, in Premier Leage. Valentin Mihaila a revenit cu pofta de joc dupa o accidentare care l-a ținut departe de gazon mai bine de 100 de zile. A inscris doua goluri și a oferit o pasa decisiva pentru Parma, in Serie B, iar…

- Genoa si Verona au remizat, sambata, scor 3-3 (0-1), pe terenul primei echipe, intr-un meci din etapa a VI-a din Serie A. Oaspetii au condus cu 2-0, prin golurile lui Giovanni Simeone '8 si Barak '49, gazdele au intors scorul prin Criscito '77 (p) si 80 si Mattia Destro '87, penrtu ca in final…

- Formatia Sassuolo, la care joaca Vlad Chiriches, a fost invinsa, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa AS Roma, intr-un meci din etapa a treia a campionatului Italiei, potrivit news.ro. Citește și: RAPORT BOMBA privind ASASINATUL EXPLOZIV de la ARAD-Angajați MApN ce ar…

- Fundasul central roman Radu Dragusin este foarte aproape sa fie imprumutat de Juventus Torino la alta echipa din Serie A, Cagliari, cele doua cluburi negociind de mai multe saptamani, scrie miercuri presa italiana. Dragusin, in varsta de 19 ani, a debutat in sezonul trecut la prima echipa…