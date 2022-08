Serie A: Juventus vs. Sassuolo. Presiune pe Allegri

Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan si Udinese se intalnesc, sambata, 13 august, pe „San Siro”, de la ora 19:00, in meciul care deschide sezonul 2022-2023 din Serie A, in direct la Digi Sport 4, Prima Sport 4 si Orange Sport 3.

- CS Mioveni și FCSB se intalnesc ACUM, in runda cu numarul 4 din Liga 1. Partida a inceput la ora 19:00, e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Pe stadion sunt prezenți aproximativ 7.000 de spectatori.

- Marius Șumudica (51 de ani), antrenorul lui Al-Raen, a vorbit la plecarea in Turcia, unde are loc stagiul de pregatire al echipei sale. Rapid - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Șumudica a prefațat derby-ul…

- CFR Cluj și Rapid se intalnesc intr-un meci din prima etapa a noului sezon de Liga 1. Meciul incepe la ora 21:30 va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport. Toate rezultatele etapei #1 din Liga 1 - AICI CFR Cluj - Rapid, live de la 21:30 Click AICI pentru statistici…

- Real Madrid poate ajunge in total la 141,5 milioane de euro daca va invinge, diseara, in meciul din finala Ligii Campionilor, iar lui Liverpool ii vor intra in conturi „numai” 128 de milioane daca ia trofeul. Finala Liverpool - Real Madrid se joaca astazi, de la ora 22:00, liveTEXT AICI și televizata…

- Echipa de fotbal AC Milan, invingatoare duminica la Sassuolo cu 3-0, este noua campioana a Italiei, incheind Serie A cu un avans de doua puncte fata de marea rivala Inter Milano, detinatoarea titlului, ce a castigat cu acelasi scor meciul de acasa cu Sampdoria. Fii la curent cu cele mai noi…

- CCA l-a trimis pe Catalin Popa sa arbitreze turul barajului Universitatea Cluj - Dinamo, in timp ce Marcel Birsan va conduce confruntarea dintre Concordia Chiajna și Chindia Targoviște. U Cluj - Dinamo se joaca sambata, de la ora 20:30. De la 15:30, Concordia Chiajna primește vizita Chindiei Targoviște.…

- CSU Craiova și Farul se intalnesc in ultima etapa din play-off-ul Ligii 1. Partida este programata de la 20:30 și poate fi urmarita in format LiveTEXT pe GSP.ro Programul etapei #10 din play-off CSU Craiova - Farul, LiveTEXT de la 20:30 Click AICI pentru Live + statisticiTelevizat pe Digi Sport 1, Orange…