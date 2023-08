Stiri pe aceeasi tema

- Genoa, cu Radu Dragușin titular, a pierdut cu Fiorentina, scor 1-4, in prima etapa din Serie A. Impact dur pentru „Grifon” la revenirea in prima liga italiana. Genoa, susținuta de un stadion plin, nu a avut nicio șansa cu finalista Conference League. Genoa, zdrobita de Fiorentina Biraghi a deschis repede…

- Atacantul roman Florin Tanase a marcat golul echipei sale, vineri, in partida pierduta de Al-Akhdoud, pe teren propriu, cu Al-Fateh, scor 1-3, in etapa a doua din Saudi Professional League.Al-Akhdoud a deschis scorul in meciul cu Al-Fateh, Florin Tanase reusind sa inscrie in minutul 23. Oaspetii…

- Genoa a inceput sezonul cu o victorie care a calificat-o in „16-imile” Cupei Italiei, 4-3 cu Modena, echipa de Serie B. Radu Dragușin (21 de ani) a fost integralist la „grifoni”, dar prestația stoperului roman nu s-a ridicat la cel mai inalt nivel. Genoa a deschis scorul inca din secunda 30, prin Mateo…

- Florin Raducioiu se declara fanul fundașului central Radu Dragușin (21 de ani). Legitimat la Genoa, echipa care a promovat in Serie A, și internațional de seniori, Radu Dragușin a fost laudat de fostul mare internațional, care l-a comparat cu olandezul Virgil Van Dijk, capitanul lui Liverpool. ...

- Radu Dragușin (21 ani) a fost om de baza la Genoa in acest sezon și i-a ajutat pe „grifoni” sa promoveze in Serie A. Fundașul central o duce bine si in plan personal, nu doar in cel profesional. Radu are parte de multa susținere din partea iubitei sale. Relația cu Ioana Stan dureaza deja de trei ani.…

- Mijlocașul roman Daniel Boloca (24 de ani) este dorit de Lazio. Antrenorul Maurizio Sarri este mare fan al mijlocașului lui Frosinone, scriu italienii. La 24 de ani, Daniel Boloca a avut cel mai bun sezon al carierei. A fost piesa de baza in echipa lui Frosinone care a caștigat Serie B și a urcat astfel…

- Florin Manea, impresarul fundașului central Radu Dragușin (21 de ani), susține ca pe numele fotbalistului de la Genoa a venit o oferta de 20 de milioane de euro de la un club din Serie A. „Grifonii” ar fi refuzat-o, ei solicita 40 de milioane. Din vara lui 2022, Radu Dragușin evolueaza la Genoa, unde…

- Radu Dragușin, fundașul celor de la Genoa, i-a transmis un mesaj categoric selecționerului Romaniei, Edi Iordanescu, inaintea dublei cu Kosovo și Elveția.Stoperul care tocmai a promovat in Serie A este nerabdator sa imbrace din nou tricoul echipei naționale dupa ce a facut un sezon formidabil la nivelul…