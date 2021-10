Serialul YOU de pe Netflix, sezonul 4? Cel mai captivant criminal in serie de pe Netflix revine cu un nou sezon! Este vorba despre Joe Goldberg din serialul YOU. Mai marii platformei de streaming au reinnoit proiectul pentru inca un sezon. Așadar, spre bucuria fanilor, este oficial! Va exista sezonul 4 al serialului YOU de pe Netflix! Acțiunea din sezonul 3 se petrece la 2 ani distanța dupa cea din sezonul anterior. Proaspat tatic, Joe Goldberg se muta intr-o suburbie din California alaturi de soția lui, Love. Povestea nu este nici pe departe una liniștita și lipsita de incidente. Cat despre mariajul…