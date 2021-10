Stiri pe aceeasi tema

- ​Site-ul propagandist nord-coreean Arirang Meari a postat marti un articol care afirma ca „Squid Game” (Jocul calamarului), serialul sud-coreean produs de Netflix care a devenit un fenomen global, „prezinta realitatea societatii” din tara vecina, relateaza EFE și Agerpres.„Se…

- Site-ul propagandist nord-coreean Arirang Meari a postat marti un articol, potrivit caruia serialul sud-coreean produs de Netflix, "Jocul calamarului" ('Squid Game'), care a devenit un fenomen global, "prezinta realitatea societatii" din tara vecina, relateaza EFE. "Se crede ca motivul pentru care serialul…

- Intr-un reportaj, The New York Times incearca sa gaseasca o explicație pentru care acest serial, presarat cu scene extrem de sangeroase, a devenit un fenomen. In ”Squid Game”, 456 de persoane indatorate și disperate, din comunitațile marginalizate din Coreea de Sud, sunt ademenite intr-un joc de supraviețuire…

- Serialul Squid Game devine fenomen și pentru Halloween. Ce costume se cer acum! Serialul coreean Squid Game face furori pe Netflix la scurt timp de la lansare. Ocupa locul fruntaș in topul celor mai urmarite show-uri de pe platforma de streaming. Nu doar in Romania, ci și in numeroase alte țari. Squid…

- Alexandru Albu (28 de ani) a acuzat arbitrajul brigazii lui Lucian Rusandru, dupa Rapid - Gaz Metan Mediaș, scor 1-2. Cronica meciului Rapid - Gaz Metan Mediaș „Nu ne ajuta la nimic faptul ca marchez. Se pare ca vorbim degeaba. Domnii in negru și-au facut jocul și azi. La golul doi a ridicat fanionul,…

- Anca Alexandrescu a analizat la Realitatea PLUS situația tensionata prin care trece coaliția de guvernare in acest moment dar și implicarea lui Klaus Iohannis in aceasta criza. "Așa cum anticipam, rolul cheie il are președintele Iohannis. Postarea de azi nu face decat sa confirme ca el e intregul…

- Noua Zeelanda, Islanda, Marea Britanie, Tasmania si Irlanda sunt cele mai potrivite locuri pentru a supravietui colapsului global al societatii, potrivit unui studiu.Cercetatorii au spus ca starea civilizatiei umane este una „periculoasa” din cauza societatii foarte interconectate si energofage care…