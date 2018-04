Serialul "Grey's Anatomy", prelungit pentru al 15-lea sezon la ABC Serialul "Grey's Anatomy" a fost prelungit pentru al 15-lea sezon la ABC, ceea ce il face cel mai lung serial din primetime al canalului, relateaza Variety in editia sa online. "Grey's Anatomy" are un loc special in inima mea si sunt milioane de telespectatori care simt la fel. Multumita fanilor foarte loiali care au facut aceasta calatorie de la inceput si noilor generatii de spectatori care continua sa descopere bucuria si drama lui Grey, show-ul este la fel de puternic ca intotdeauna", a declarat Channing Dungey, presedinte al ABC Entertainment. "Grey's Anatomy" ramane unul dintre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

