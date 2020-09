Stiri pe aceeasi tema

- Serialul Sacrificiul revine la Antena 1 cu ultimul sezon, ce aduce raspunsuri la toate intrebarile fanilor! Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au facut dezvaluiri de senzație despre producția fenomen!

- Serialul "Doctorul cel bun" (The Good Doctor), cu Freddie Highmore ("Bates Motel", "August Rush", "Charlie &The Chocolate Factory") in rolul principal, urmareste povestea emotionanta a unui tanar care are autism si care incepe un stagiu la sectia de chirurgie a unui spital din California. In noul sezon,…

- Serialul „Salvați de Clopoțel” revine cu un nou sezon! Mario Lopez și Elizabeth Berkley iși reiau rolurile ce i-au facut celebri! AC Slater și Jessie Spano se intorc la Bayside High! Exact! Actorii Mario Lopez și Elizabeth Berkley iși reiau rolurile ce i-au facut celebri! Tocmai a fost lansat trailer-ul…

- Sezonul al doilea al serialului „Fantomele fiordului”, unul dintre cele mai apreciate seriale din genul „nordic noir", va incepe de miercuri, la TVR 1. Hildur Guðnadottir, care interpreteaza la violoncel tema muzicala in serial, a castigat cele mai importante premii pentru muzica de film in 2020,…

- Turbinele eoliene din Romania consuma energie in loc sa o produca. De ce intampla acest fenomen Sistemul energetic romanesc se confrunta in aceasta dimineata cu o situatie mai putin obisnuita, turbinele eoliene consumand energie electrica, in loc sa o produca, din lipsa vantului. Astfel, potrivit datelor…

- Imelda Staunton este a treia actrita care o interpreteaza pe regina Elizabeth a II-a dupa Claire Foy si Olivia Colman. Aceasta va reveni in ultimul sezon, la fel ca Lesley Manville, care o va interpreta pe printesa Margaret. Sezonul 6 se incheie la inceputul anilor 2000. Citeste si: Netflix…

