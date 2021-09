Stiri pe aceeasi tema

- In episoadele 9 și 10 din Adela - "Adevar și eliberare", sezon 2, din data de 16 septembrie 2021, Mihai ii readuce aminte Adelei cat de mult o iubește și ii spune ca nu o sa renunțe niciodata la ea. In presa, apare un articol despre Andreea, Mihai și "copilul lor", iar Lucian il impușca pe Gheorghe.

- In episoadele 5 și 6 din Adela - "Adevar și eliberare", tensiunea atinge, din nou, cote maxime. Fara sa știe ca sunt in direct pe postul TV, Adela și Mihai au un conflict, iși reproșeaza lucruri și fac dezvaluiri. Totul s-a intamplat din vina Andreei. Paul Andronic iși iese din minți.

- In episoadele 3 și 4 ale sezonului 2 din "Adela - Adevar și eliberare", povestea devine tensionata și emoționanta in multe puncte. E momentul cand Calin ii ofera ofera lui Mihai umarul pe care sa planga, iar Adela are o izbucnire in fața lui Nuți. De altfel, Nuți și Mitu raman in vila lui Paul Andronic,…

- Produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production, serialul Adela a avut marea premiera pe 14 ianuarie 2021, de la 20:30, la Antena 1. Pe 19 august 2021 a inceput sezonul al doilea al indragitului serial. In fiecare joi, de la 20:30, telespectatorii vor putea urmari povestea ce se bucura de o distributie…

- Alecsandru Dunaev și Daniel Nuța interpreteaza personajele Mihai și Lucian in indragitul serial „Adela”. In sezonul 2 ”Adela - Adevar și eliberare”, cele doua pesonaje puse in antiteza vor crea o poveste care ii va ține cu sufletul la gura pe telespectatori.

- Dupa o indelungata perioada de filmari zilnice pentru serialul de la Antena 1, Alecsandru a decis sa se relaxeze in Transilvania si sa isi incarce bateriile pentru revenirea pe platoul de filmare. „La Sibiu, ma intampina un blanos pe nume Thor care, oricat timp ar trece de cand nu ne vizitam, ma recunoaște…

- Expertul in sanatate publica, Razvan Chereches considera ca valul 4 al pandemiei va aduce imbolnaviri mai multe in orasele mici si la sat, informeaza Europa FM. Medicul este de parere ca persoanele vaccinate nu au de ce sa se ingrijoreze in privinta variantei Delta a coronavirusului SARS-CoV-2. Cresterile…

- Dupa cearta de ieri din platoul emisiunii Mireasa, Izabela și Andreea au aruncat cu cuvinte grele. Izabela o acuza pe Andreea ca este fațarnica, iar Andreea o acuza pe Iza ca bea mult alcool.