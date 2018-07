Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe DN 2E85 in afara localitații Zarnești. Un autoturism al carui șofer ar fi vrut sa evite un caine și a ieșit in afara carosabilului unde s-a rasturnat. De la fața locului au fost preluate de ambulanța doua persoane. Este vorba despre o femeie insarcinata, soția șoferului, și un pasager.…

- Un accident grav s-a produs miercuri, 4 iulie, pe strada Costieni din municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau. O masina s-a rasturnat intr-un sant de pe marginea soselei, iar soferul a fost resuscitat insa n-a raspuns manevrelor efectuate de cadrele medicale, care au fost nevoite sa declare decesul.

- Un accident spectaculos in care au fost implicate nu mai puțin de patru autoturisme s-a petrecut sambata, in zona cartierului rașnovean Chimica. Evenimentul rutier s-a produs la intersectia dintre Zarnesti si Vulcan, in apropierea trecerii la nivel cu calea ferata. In urma impactului un autovehicul…

- Un barbat din Sebes este cercetat penal dupa ce a condus o masina, cu alcoolemie de 1,07, pe DN1 intre Sebes si Sibiu si a provocat accident. Doua persoane au fost ranite. Potrivit IPJ Alba, in 10 iunie, in jurul orei 14.40, pe DN 1, la kilometrul 359 + 500 de metri, un barbat de […]

- Un accident produs pe DN2 E85 in afara localitații buzoiene Limpezis s-a soldat cu ranirea a patru persoane. O autoutilitara din Galați a acroșat o caruța care se deplasa pe sensul București – Buzau. Din primele verificari efectuate de polițiștii rutieri la fața locului a rezultat faptul ca un galațean…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut sambata seara, in jurul orei 21.00, pe DN1 intre Aiud si Turda, zona Dumbrava. Din primele date, o masina s-a rasturnat in afara partii carosabile. La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD de la Aiud. Cele doua persoane ar fi sot si…

- O delegație a Fundației PEP Heesch din Olanda, partenera de 11 ani cu Filiala de Cruce Roșie Vrancea, a donat, vineri, o mașina de pompieri primariei Vintileasca. Mașina este perfect funcționala și este dotata cu toata logistica necesara pentru intervenții. Delegația, formata din…