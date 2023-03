Stiri pe aceeasi tema

- Pe o arena, „Ilie Oana”, din Ploiești, destul de bine populata date fiind ziua, luni, ora, 20.00, și mai ales condițiile meteo, burnița și frig, FC Petrolul a bifat al doilea insucces din seria de patru meciuri contra echipelor din play-off clasate, in ordine, pe locurile 1,2 3 și, respectiv, 5. La…

- Decizia Comisiei de Disciplina a FRF prin care Sepsi a caștigat cu 3-0 la "masa verde" meciul cu FCU Craiova, din etapa a 23-a, i-a nemulțumit nu doar pe conducatorii olteni, ci și pe cei de la Petrolul, echipa implicata in lupta pentru play-off. Cu cele 3 puncte caștigate la comisie, Sepsi a facut…

- Formațiile U Cluj și CS Mioveni au incheiat la egalitate, scor 2-2, partida susținuta vineri, la Mediaș, prima din etapa 25 a Superligii. A fost un joc in care fiecare echipa a caștigat cate o repriza. Argeșenii au deschis scorul rapid, prin Bogdan Rusu (’3), și și-au marit avantajul prin Benchaib (’28…

- Radiografia erorilor de arbitraj in cele 24 de etape arata ca CFR Cluj nu a mai caștigat puncte generate de greșelile arbitrilor, cum s-a intamplat de fiecare data in anii precedenți # In schimb, Rapid e echipa care a pus in clasament cele mai multe puncte exclusiv grație oamenilor in negru, urmata…

- Formatiile AFC Hermannstadt si FC Arges au terminat la egalitate, 1-1, partida sus’inut[ astazi, pe stadionul „Municipal“ din Sibiu. Partida a contat pentru etapa a 24-a din Superliga. Oaspetii au deschis scorul prin Garita (’17). Sibienii egalat prin Daniel Paraschiv, dintr-un penalti obtinut de Barbut…

- CCA a anuntat brigazile de arbitri pentru meciurile CFR Cluj – FCSB si CS Mioveni – Sepsi, care se vor disputa duminica, in etapa a 24-a a Superligii. Derby-ul de la Cluj va fi condus de Sebastian Coltescu. Brigada care va oficia pe stadionul Dr. Constantin Radulescu, duminica, de la ora 21.00, este…

- Imediat dupa meciul cu ”Craiova lui Mititelu”, incheiat cu scorul de 1-1, jucatorii și staff-ul Petrolului au fost invitații restaurantului El Clasico, din Loloiasca, pentru o masa festiva organizata ad-hoc, finala Campionatului Mondial din Qatar imparțind ”in doua” lotul lui Nae Constantin. A fost……

- Hamza Younes (36 de ani) a fost numit antrenor la Vointa Limpezis, penultima clasata in Seria 2 din al treilea eșalon. Tunisianul Hamza Younes, jucator marcant pentru istoria recenta a Petrolului, inca nu a agațat ghetele in cui. A evoluat in aceasta toamna la Petrolul 95 Ploiesti, echipa antrenata…