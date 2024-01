Stiri pe aceeasi tema

- De curand, Gabriela Pițigoiu, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 6, a publicat o imagine cu fiul sau, pe pagina ei de Instagram. Baiețelul tinerei și al lui Valentin Harle a implinit patru luni. Iata mesajul emoționant pe care l-a transmis Gabriela Pițigoiu!

- Vlad pe Catalina de la Mireasa, sezonul 7, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cand au parasit casa "Mireasa". De curand, cei doi au aniversat 11 luni de relație. Iata cum a surprins-o fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 pe partenera sa cu aceasta ocazie!

- Alina de la Mireasa, sezon 5, și-a ingrijorat fanii cu ultim postare de pe Instagram. Ei bine, fosta concurenta a ajuns, cu puțin timp in urma, de urgența, la spital. Iata postarea facuta publica de soția lui Valentin, dar și care este starea sa de sanatate!

- Leo de la Mireasa, sezonul 5, s-a afișat de curand alaturi de o alta femeie. Au mers impreuna la botezul fiului Mariei Roman, cei doi fiind și nașii micuțului. Chiar daca toata lumea a crezut, inițial, ca tanarul a dat-o uitarii pe Anda, se pare ca altfel stau lucrurile, de fapt.

- Laura Giurcanu, caștigatoarea America Express, sezonul 6 a transmis un mesaj complet neașteptat in mediul online, imediat dupa finala. Tanara s-a aratat deranjatata de anumite comentarii și s-a folosit de ocazie pentru a le transmite cateva cuvinte criticilor.

- Maine, de la ora 14:00, in direct la Antena 1, concurentii reality show-ului matrimonial Mireasa duc batalia finala in lupta pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro. Cinci dintre cuplurile inscrise in competitie au depus actele si vor lupta in marea finala mai determinate ca niciodata sa demonstreze…

- Chiar daca pareau ca sunt mai fericiți ca niciodata impreuna și ca nimic nu poate sa ii desparta, Maria și Antonio nu ar mai mai forma un cuplu, lucru pe care l-au dat de ințeles amandoi de curand.

- Perneș, fostul concurent din sezonul 5 Mireasa, i-a transmis un mesaj emoționant Sabrinei, chiar de ziua ei. Tanarul și-a luat prin surprindere soția cu o postare induioșatoare pe contul de Instagram.