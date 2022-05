Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a 6 cetațeni romani și un cetațean german, parte din aceștia avand calitațile de președinte consiliu de administrație societate tip holding, director general, director financiar, avocat și practician in insolvența in cadrul unei societați de insolvența…

- Fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, a fost reținut pentru 72 de ore. Procurorii anticorupție au descins cu percheziții la domiciliul fostului director al Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari.…

- Procurorii anticorupție au descins cu percheziții la domiciliul fostului director al Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari. Informația a fost confirmata de catre purtatoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Mariana Cherpec, care a menționat ca, acțiunile au loc…

- Procurorii au descins cu percheziții la Singerei. Sint vizați doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publica (INSP). Informația a fost confirmata pentru Știri.md de catre Mariana Cherpec, procuror, responsabila de relația cu presa in cadrul Procuraturii Generale. Angajații INSP sint…

- În dimineața zilei de luni, 21 februarie, oamenii legi au descins cu percheziții la Centrul medicilor de familie nr.3 Botanica. Potrivit informațiilor, acestea au loc în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul savârșirii infracțiunii de fals informatic, potrivit realitatea.md.…

- Procurorii au cerut mandat de arest pentru 30 de zile in izolator pe numele procurorului șef al Procuraturii Hincești, Maxim Gropa, cercetat pentru imbogațire ilicita și fals in declarația de avere. Informația a fost confirmata pentru tv8.md de catre purtatoarea de cuvint a Procuraturii Generale, Mariana…

- Procurorul-sef al Procuraturii Hancesti, Maxim Gropa, a fost retinut miercuri, 16 februarie, fiind suspectat de imbogatire ilicita si fals in declaratia de avere. Informatia a fost confirmata pentru IPN de catre procurorul Mariana Cherpec, responsabila de comunicarea Procuraturii Generale cu reprezentantii…

- Ex-deputatul Serghei Sirbu a fost reținut miercuri, 2 februarie, pentru 72 de ore in dosarul celor 13 foști deputați transfugi, banuiți de imbogațire ilicita. Informația a fost confirmata pentru Ziarul de Garda de catre procurora Mariana Cherpec, responsabila de comunicare din cadrul Procuraturii Generale…