- In perioada 6 - 12 februarie curent, echipele de asistența medicala urgenta au deservit 14283 solicitari, inclusiv la 2370 copii. Dupa acordarea ajutorului medical la etapa de prespital 5392 pacienți, dintre care 1197 copii au fost transportați la spitalele din țara. {{662924}}Din numarul total de solicitari…

- Un minut… atat a durat pana cand salvatorii au ajuns la cei doi copii care cazusera in raul Olt și care se țineau la suprafața doar cu ajutorul unor bucați de gheața.Cateva secunde daca ar mai fi intarziat… Dar nu au intarziat. Salvatorii s-au mișcat IREPROȘABIL, iar cei doi copii au fost salvați!Un…

- La mijlocul lunii ianuarie, medicii din Iasi reuseau o "minune medicala", reatasand piciorul retezat de tren al unui baiat de 15 ani Medicii de la Spitalul Sfanta Maria din Iasi au intrat in operatie 13 ore, in conditiile in care piciorul baiatului fusese retezat de tren. Se pare ca tanarul asculta…

- Opera Nationala Romana din Iasi a programat pe 14 februarie, de la ora 18:30, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu" din Iasi, un eveniment dedicat indragostitilor de toate varstele. Intitulat „Muzica de film si musical in recital", spectacolul va oferi spectatorilor posibilitatea…

- Strangere de fonduri pentru cei 7 copii ramași orfani de mama in tragedia din Apuseni Strangere de fonduri pentru cei 7 copii ramași orfani de mama in tragedia din Apuseni Organizația non-guvernamentala ”Apuseni Spirit”, impreuna cu asociația ”Off Road Ajuta” au pornit o strangere de donații pentru…

- In noaptea de luni spre marți, in jurul orei1:30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Jebel, aflați in patrulare, au observat ca la o casa din localitate a izbucnit un incendiu. „Polițiștii au solicitat de urgența intervenția structurilor specializate, in vederea stingerii incendiului și, observand…

- Imagini dramatice cu eforturile de cautare și salvare de sub daramaturi a supraviețuitorilor cutremurului care a lovit Turcia și Siria continua sa apara pe rețelele sociale. In Siria, organizația umanitara White Helmets (Caștile Albe) estimeaza numarul victimelor, morți și raniți, la peste 3.000, insa…

- Alin Tișe, șeful liberal al Consiliului Județean Cluj, l-a amenințat luni pe premierul Nicolae Ciuca, dupa ce Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii și Centrul de Transplant Multiorgan nu au reușit sa prinda finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliența. El spune ca ii va cere demisia…