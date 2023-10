Maria Maksakova, fosta deputata a Dumei de Stat a Federației Ruse, lider al opoziției, aflata in exil in Ucraina din 2015, a dezvaluit, intr-un interviu la Freedom TV, ca Serghei Lavrov, 73 de ani, ministrul de externe al Kremlinului, și Maria Zaharova, 47 de ani, purtatoarea lui de cuvant, au fost amanți, relateaza portalul TSN și Libertatea.ro . Potrivit Mariei Maksakova, fosta deputata din partea partidului de guvernamant Rusia Unita, Serghei Lavrov traiește de mult timp o „viața dubla”. In timp ce era casatorit, din 1971, cu Maria, Lavrov, filolog și profesoara de limba și literatura rusa…