Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat joi, dupa discutiile avute cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba in Turcia, ca Occidentul se comporta periculos si ca operatiunea militara a Rusiei in Ucraina se desfasoara conform planului, transmite Reuters.

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a regretat joi absenta unui progres, la discutiile avute cu omologul sau rus Serghei Lavrov in Antalia (Turcia), in privinta unei incetari a focului in Ucraina, relateaza France Presse si Reuters. ‘Am evocat o incetare a focului, dar nu s-a realizat niciun…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, se intalnește in aceasta dimineața in Antalya, Turcia, cu omologul sau ucrainean, Dmytro Kuleba. „Intilnirea a anceput”, a declarat purtatorul de cuvantt al ministerului rus Maria Zakharova, conform Reuters.

- Kievul a confirmat ca o intalnire intre ministrul de Externe ucrainean, Dmitri Kuleba, și omologul sau rus, Serghei Lavrov, va avea loc joi, 10 martie, in proximitatea unui forum diplomatic din Antalya din Turcia, așa ca Moscova se așteapta ca intalnirea sa aiba loc intr-adevar, adelcarat, miercuri,…

- El a mai spus, intr-un interviu pentru televiziunea de stat, ca nu are nicio indoiala ca se va gasi o soluție la criza din Ucraina și ca o noua runda de discuții urmeaza sa inceapa intre oficialii ucraineni și ruși, scrie Reuters.Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters. „Trebuie identificate tipuri specifice de arme…

- Ministrul britanic de Externe Lizz Truss s-a intilnit joi, la Moscova, cu omologul sau britanic, Serghei Lavrov, intr-o incercare de detensionare a crizei ucrainene, insa discuțiile dintre cei doi oficiali par mai degraba sa fi eșuat. Intalnirea de doua ore a fost descrisa de Lavrov drept un dialog…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri in timpul unei conferințe de presa ca „rabdarea” Rusiei „s-a incheiat”, iar „acum e timp ca lucrurile sa se miște”, „Rabdarea noastra s-a incheiat. Am avut foarte multa, am așteptat un raspuns specific la propunerile noastre, acum e timpul…