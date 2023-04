Occidentul incearca sa bage zazanie intre Rusia si China, invocand relatii inegale si dependenta Moscovei de Beijing, a declarat ministrul de externe rus Serghei Lavrov intr-un interviu aparut marti in publicatia rusa Argumenti i Fakti, in care a spus ca Uniunea Europeana, prin pozitia sa ostila fata de Moscova, a „pierdut” Rusia, relateaza Reuters. Moscova […] The post Serghei Lavrov: ”Occidentul incearca sa „bage zazanie” intre Rusia și China, iar UE este o „asociatie neprietenoasa” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .