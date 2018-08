Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul american Rand Paul, aflat in vizita la Moscova, a invitat parlamentari rusi sa vina la Washington si s-a angajat sa obstructioneze noile sanctiuni impotriva Rusiei, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul de Externe al Rusiei a publicat marti pe contul sau oficial de Facebook o noua fotografie cu seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, fotografie despre care sustine ca este capabila 'sa alunge demonii', relateaza marti oficiosul Rossiiskaia gazeta si RIA Novosti. Serghei…

- Ministrul nipon de Externe, Taro Kono, va efectua o vizita la Moscova, pe 31 iulie, unde va participa la o intrevedere cu omologul sau rus Serghei Lavrov și miniștrii Apararii ai Rusiei și Japoniei, a anunțat vineri Minsterul japonez de Externe, in cadrul unei conferințe de pace, relateaza Tass,…

- Sursa citata arata ca Romania sustine ferm integritatea teritoriala a Ucrainei si reitereaza ''atasamentul puternic pentru dreptul international''. #Romania welcomes the statement by @SecPompeo reaffirming the policy of nonrecognition of the illegal annexation of #Crimea by Russia. We strongly support…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat intr-o conversația telefonica pe care a avut-o cu Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, ca acțiunile SUA impotriva cetațeanului rus Maria Butina sunt inadmisibile, se afirma intr-o declarație facuta sambata de Ministerul rus de Externe.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca se va intalni cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, dupa summitul presedintilor Vladimir Putin si Donald Trump, ce va avea loc la 16 iulie, in capitala finlandeza Helsinki, transmite Reuters, preluata de agerpres. Moscova…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua o vizita in Serbia la toamna, a anuntat vineri ministrul de externe sarb Ivica Dacic, care a adaugat ca Rusia este pregatita sa se implice in dialogul dintre Belgrad si Pristina in cazul in care formatul acestor discutii va fi extins, informeaza agentia…

